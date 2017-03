Man laat Switch elf keer op stoep vallen

De Switch is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar. Alhoewel, "verkrijgbaar"... Op het moment van schrijven heeft bijna geen enkele winkel het apparaat meer op voorraad. Zit jij met smart op de levering te wachten en ben je jaloers op iedereen die apparaat nu al onder zijn tv heeft staan, dan is onderstaand filmpje misschien niet zo goed voor je bloeddruk.Brandon Baldwin, op YouTube bekend als GizmoSlip , besloot te testen hoe stevig Nintendo's nieuwe console is. Hij liet de Switch niet n, niet twee, maar elf keer op een betonnen vloer vallen. Hoe goed het apparaat daartegen bestand is, zie je in onderstaande video.