Multiplayer maps Mass Effect: Andromeda zullen allemaal gratis zijn

Hoewel Mass Effect: Andromeda over vijftien dagen uitkomt, hebben we nog niet heel veel informatie over de multiplayer van de game. Wel weten we dat dit aspect niet zo nadrukkelijk aanwezig is als in Mass Effect 3, waarin je online mˇÚst spelen om meer War Assets te krijgen. In Mass Effect: Andromeda heeft de multiplayer geen enkele invloed op de singleplayer.Maar nu maakt ontwikkelaar BioWare informatie bekend die interessant is voor mensen die ge´nteresseerd zijn in de multiplayer: alle maps zullen gratis toegankelijk zijn, net als in Mass Effect 3.Helaas liet BioWare vorige week weten dat er geen multiplayer beta zal plaatsvinden voor Mass Effect: Andromeda. We zullen dus moeten wachten tot de daadwerkelijke release om hem uit te proberen.Mass Effect: Andromeda verschijnt in Europa op 23 maart voor de pc, Xbox One en PlayStation 4.