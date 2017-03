Nieuwe trailer Mass Effect laat je kennismaken met nieuw ras

Nog negen dagen, en dan kunnen we in Europa aan de slag met het langverwachte nieuwe deel in de Mass Effect-serie: Andromeda! Verjaagd van je thuisplaneet moet je als Sara of Scott Ryder in het Andromeda-universum op zoek naar een nieuwe thuisplaneet voor de mensheid.Nu verscheen daar vandaag een nieuwe trailer, waarin we kennismaken met een nieuwe ras binnen het universum, waar een van je nieuwe teamleden toe behoort. In de trailer, exclusief van onze collega's bij IGN, ontmoeten we Jaal.In de video geeft Bioware-schrijfster Cathleen Rootsaert een inkijkje in de achtergrond van de Angara, zoals het nieuwe ras heet:

The Angara as a species are very free with their emotions, they are very, 'larger than life.' They love you, they hug you—They hate you, you made them mad, they punch you in the face. Even their own family members. They're very large and demonstrative.

Mass Effect: Andromeda verschijnt 23 maart voor PlayStation 4, Xbox One en pc.