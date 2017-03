Nintendo verdubbelt Switch-productie vanwege grote vraag

De Nintendo Switch is al sinds zijn release in vrijwel geen enkele winkel meer te vinden. Vanwege deze onverwacht grote vraag zou het Japanse bedrijf zijn productie flink willen opschroeven. Oorspronkelijk was Nintendo van plan om vanaf volgende maand 8 miljoen consoles te produceren, maar nu heeft het besloten dat aantal te verdubbelen. Dat beweert The Wall Street Journal Naar aanleiding van dit nieuws is de aandelenkoers van Nintendo met 4,65 procent gestegen. Hoewel Nintendo tot dusver nog geen precieze cijfers heeft vrijgegeven, schatten analisten eerder deze week dat de Switch reeds 1,5 miljoen keer verkocht is. The Wall Street Journal heeft nu echter vernomen dat het daadwerkelijke aantal eerder richting de 2,5 miljoen zit. Nintendo's oorspronkelijke doel was om voor 31 maart 2 miljoen consoles te verschepen.Op 27 april brengt Nintendo zijn jaarrapport uit. Daarin verwachten we meer informatie over de exacte verkoopcijfers en verwachtingen.