Oculus Rift kondigt prijsverlaging aan; Robo Recall nu gratis bij Touch Controllers

virtual reality

Het grootste obstakel vooris het flinke prijskaartje : voor een Oculus Rift-headset betaalde je algauw 600 euro, waar de optionele Touch Controllers nog eens 200 euro aan toevoegden. De oplettende lezer heeft de verleden tijd in de laatste zin opgemerkt: Oculus VR heeft namelijk een prijsverlaging aangekondigd.Waar de Oculus Rift voorheen 699 euro kostte, kost het totaalpakket (Rift en Touch Controllers) nu 'slechts' 709 euro. Beide producten hebben namelijk een prijsverlaging van 100 dollar gekregen, wat (blijkbaar) neerkomt op een totaalverschil van 190 euro. Oculus VR doet deze zet vooral vanwege de eerdergenoemde prijsbarričre: zowel PlayStation VR als mobiele VR-headsets verkopen meer exemplaren, waarschijnlijk omdat ze niet zo duur zijn als een Oculus Rift of een HTC Vive, laat staan een dure game-pc.Natuurlijk voelt het lullig als je net de Touch Controllers hebt aangeschaft: als je ze vanaf vandaag had besteld, had je de helft van je geld kunnen besparen. Om die pijn enigszins te verzachten, heeft Oculus VR een aanbod voor mensen die in de afgelopen dertig dagen hun Touch Controllers hebben ontvangen. Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is hoe dit aanbod in zijn werk gaat, zou die groep gamers namelijk 100 dollar (95 euro?) terug moeten kunnen krijgen. Hoe je je echter aanmeldt voor deze actie, blijft vooralsnog helaas gissen.Naast deze prijsverlaging kondigt Oculus nog wat anders aan: de game Robo Recall is vanaf nu gratis verkrijgbaar als je de Oculus Touch Controllers koopt. Check de onderstaande trailer voor een indruk van de game.