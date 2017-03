Outlast 2 verschijnt op 25 april; fysieke Outlast-bundel niet voor pc

Outlast 2 belooft, aldus de Fast Forward van onze eigen Leon, weer menig al dan niet officiŽle luiers en onderbroeken te vullen met de excrementen van menig gamer. Hoewel we nog niet veel weten van de horrorgame, weten we nu wťl wanneer hij uitkomt: 25 april.Dit maakt ontwikkelaar Red Barrels bekend op Twitter. Ook kondigt het bedrijf een fysieke bundel aan met alle drie de Outlast-games: Outlast, Outlast: Whistleblower en Outlast 2. Voor pc-gamers is dit minder goed nieuws, want deze bundel is alleen verkrijgbaar voor Xbox One en PlayStation 4.Outlast 2 gaat volgens Red Barrels 30 dollar kosten, dus verwacht een Europese prijs van 25 tot 30 euro. Vooralsnog staat er voor de game geen DLC op de agenda.Outlast 2 verschijnt op 25 april voor Xbox One, PlayStation 4 en pc.