Overwatch-regisseur geeft toe: Bastion is te krachtig geworden

Eerder deze week verscheen een patch die Overwatch-slechterik Bastion ingrijpend veranderde. Zijn aanvallen werden zachter en over de lange afstand minder precies, maar in ruil daarvoor werd de robot sterker en sneller. Veel spelers klagen nu dat Bastion hierdoor vrijwel onverslaanbaar is geworden en Overwatch-regisseur Jeff Kaplan geeft hen gelijk.Kaplan benadrukte dat dit zijn eigen mening is, die niet per se gereflecteerd wordt door de rest van Blizzard. Hij schreef:

Over the past few nights I've played with, as and against Bastion. My perception is that he is a little too powerful right now.



In particular, in one match I was playing Bastion and the enemy Tracer was trying to hunt me down. The Tracer player was clearly a better player than I am - a very skilled individual. I relied heavily on my self-heal and the Tracer could not finish me off. But I was able to kill Tracer in Recon mode almost through attrition. This part felt wrong to me.

Naar aanleiding van de commotie heeft Blizzard besloten om de statistieken van Bastion iets aan te passen. Zo is zijn Ironclad-bescherming van 35 afgenomen naar 20. Voor het volledige forumbericht van Kaplan kun je terecht op Battle.net