PlayStation Now biedt binnenkort PlayStation 4-games

Onlangs maakte PlayStation Now bekend dat de ondersteuning voor onder andere de PlayStation Vita en PlayStation 3 zou stoppen in augustus. Nu komt er echter nieuws naar buiten dat een uitbreiding voor de streaming-dienst betekent: PlayStation 4-games.Om hoeveel games het gaat, of zelfs maar wanneer ze beschikbaar komen op PlayStation Now, is niet bekend. Maar als de geschiedenis enige indicatie is, zullen uiteindelijk ook exclusieve games zoals Uncharted 4, Horizon: Zero Dawn en Nioh hun weg vinden naar PlayStation Now. Dit zou betekenen dat ook pc-gamers toegang krijgen tot die titels.Ook zullen de ruim 400 games voor PlayStation 2 en PlayStation 3 niet uit het assortiment verdwijnen. De waarde van een PlayStation Now-abonnement zal dus alleen maar toenemen naarmate er meer spellen worden toegevoegd. Of de toevoeging van PS4-games gepaard zal gaan met een prijsverhoging, is niet bekend.Wanneer de PlayStation 4-games naar PlayStation Now komen, is ook nog niet bekend. Vooralsnog moeten we het doen met de prognose 'binnenkort'.