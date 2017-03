Productie van PlayStation 3 eindigt binnenkort in Japan

Meer dan tien jaar na launch is het einde in zicht voor de PlayStation 3. In Japan gaan ze binnenkort de productie van de console beŽindigen. Wat dit voor de Westerse productie betekent is nog niet duidelijk, maar de kans is groot dat ook hier binnenkort geen PlayStation 3 meer in de winkels te vinden is.De PlayStation 3 is ondanks de launch van de PlayStation 4 nog steeds populair. De console zou namelijk zelfs een deuk hebben gemaakt in de verkoop van zijn opvolger. Wanneer de productie precies stopt is niet bekend. Speel jij nog steeds op de PlayStation 3? Laat het weten met een reactie!