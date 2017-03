Reggie Fils-Aime: Nintendo pakt groot uit bij de aankomende E3

We naderen het einde van maart snel en dat betekent dat de E3 steeds dichterbij komt. In een recent interview met Fox News teaset Nintendo-baas Reggie Fils-Aime alvast dat we dit jaar een grote E3-presentatie mogen verwachten over zowel de Nintendo Switch als de 3DS.

We’re going to be showcasing a variety of games. Consumers will be able to attend the show for the very first time. So I’m not gonna tell you all of the various games and all of our little secrets for E3, but I can tell you that E3 is going to be a major opportunity for us to showcase not only Nintendo Switch, but also content coming to Nintendo 3DS.

Het lijkt er dus op dat Nintendo ook plannen heeft voor de consumenten die de beurs dit jaar voor het eerst kunnen bezoeken. Uiteraard zullen we moeten wachten tot de E3 daadwerkelijk begint om erachter te komen wat Reggie met deze woorden bedoelt. Wel mogen we verwachten dat we flink wat nieuwe content te zien gaan krijgen, zowel rondom de Nintendo Switch als de Nintendo 3DS.Met deze uitspraken kan het speculeren beginnen: wat gaat Nintendo allemaal tonen op de aankomende E3? Waar hopen jullie op? Laat het ons weten in de reacties!