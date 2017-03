Relic: Er komt een uitbreiding voor Dawn of War 3; nog geen concrete informatie

Tegenwoordig is het vrij algemeen geaccepteerd dat ontwikkelaars hun DLC-plannen al bekendmaken voordat hun basisgame überhaupt op de markt verschijnen. In het geval van Dawn of War 3 is dat niet zo: er komen waarschijnlijk wel uitbreidingen, maar wat voor vorm die aannemen, is zelfs bij ontwikkelaar Relic nog niet bekend.De studio werd door PC Gamer gevraagd naar de plannen na de launch van Dawn of War 3 en antwoordde zowel concreet als vaag. De plannen staan binnen het bedrijf zélf namelijk nog niet vast. Wel neigt de ontwikkelaar naar grote uitbreidingen, zoals nieuwe speelbare rassen en facties.

I would say we've had a long history of success with big meaty expansions that add new races or factions and add new ways to play the game, more campaign content, etc. So that's definitely something we're going to revisit. We'll see an expansion of some sort for Dawn of War 3.



In terms of content between that, we don't have anything concrete, but where we're leaning is to keep the gameplay content essentially free—have it unlock with the skulls you earn just by playing. And then potentially have various cosmetic items that would be for sale. But again, nothing is set in stone at this point.

Naast grote uitbreidingen denkt Relic dus ook na over het gratis beschikbaar stellen van gameplay-elementen. Cosmetische items zijn in veel online games populair om geld in het laatje te brengen van de ontwikkelaar, dus wellicht zou het voor Dawn of War 3 ook geen slecht idee zijn.Vooralsnog houdt Relic zich vooral bezig met de basisgame. Dawn of War 3 belooft namelijk nogal ambitieus te zijn, dus alle ontwikkeltijd is momenteel nodig om de game te polijsten. Daarna kijkt de ontwikkelaar verder naar eventuele DLC.Warhammer 40,000: Dawn of War 3 verschijnt op 28 april voor de pc.