SD-kaartjes kunnen niet worden gedeeld tussen meerdere Switch-consoles

Het was al bekend dat de Nintendo Switch weigert om save files over te zetten naar een andere Switch, zelfs via cartridges of SD-kaartjes. Maar de beperkingen gaan nog verder: die laatstgenoemde opslagmedia kunnen helemaal niet gedeeld worden door meerdere Nintendo Switch-consoles, tenzij je alle Switch-data ervan verwijdert. Polygon probeerde namelijk een SD-kaartje van de ene naar de andere Switch te verplaatsen, maar werd bij het opstarten van de tweede console begroet met dit bericht:

The microSD card is being used by another Nintendo Switch console or was used on this console before it was initialised. Delete the Nintendo Switch data on the microSD card to use it on this console.



Save data, screenshots, and other data not related to Nintendo Switch wont be deleted. You can remove the microSD card if you dont want to use it on this console.

Het interessante aan deze boodschap is datworden vermeld: momenteel is het geheel onmogelijk om die op SD-kaartjes op te slaan. Vooralsnog is dat alleen mogelijk voor screenshots en game-bestanden. Het zou dus kunnen dat het in de toekomst mogelijk wordt om je savegames op SD-kaartjes te zetten.Na de eerdere berichtgeving zat dit er natuurlijk aan te komen, aangezien het piraterij in de hand zou werken als SD-kaartjes wl konden worden gedeeld. Toch is het natuurlijk jammer dat je je games niet kunt overzetten naar een andere Switch zonder die opnieuw te moeten downloaden.