Sleeping Dogs wordt verfilmd met Rogue One-acteur Donnie Yen

In 2012 verscheen Sleeping Dogs, een game die ondanks zijn moeizame ontwikkelproces [url=sleeping dogs review gamersnet]verrassend goed[/url] bleek te zijn. Hoewel de ontwikkelaar achter dit open wereld-avontuur inmiddels is opgeheven , hebben we het laatste van Sleeping Dogs nog niet gezien. Original Film en DJ2 Entertainment werken namelijk aan een verfilming van de game.Donnie Yen, bekend van Star Wars: Rogue One en xXx: Return of Xander Cage, vertolkt de hoofdrol. Net als in de game draait het verhaal om een politie-agent die undercover gaat in Hong-Kong om de Triads uit te schakelen. We kunnen rekenen op flink wat races, material arts-gevechten en explosies. Het is momenteel nog onduidelijk wie de rol van Pork Bun Guy zal vertolken.