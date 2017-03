Splatoon 2 lijkt op basis van Global Testfire weinig online data te verbruiken

Volgens een verslag van VentureBeat over de Splatoon 2 Global Testfire verbruikt de game zeer weinig online data. Het spel zou een kleine 153MB per uur verbruiken tijdens het online spelen. Met een smartphone kan gebruik gemaakt worden van een hotspot.Opvallend is dat zelfs met een mobiele connectie het spel online nog goed speelbaar is. Dit zou komen door het lage aantal ticks dat het spel verzendt. Het zorgt ervoor dat online matches vloeiend blijven draaien, maar er soms wel wat schoten zullen missen.In vergelijking met andere games uit het genre verbruikt Splatoon 2 aanzienlijk minder data met een tick rate van 12.5Hz. Zelfs zijn voorganger verbruikte twee keer zoveel data:

Splatoon 2 12.5Hz

Splatoon 25Hz

Overwatch 63Hz

Counter Strike: Global Offensive 64 Hz

Battlefield One 45Hz

Het lage gebruik aan data is leuk als je onderweg wilt gamen, maar daar zit wel een prijsje aan. De lage tick rate kan goede spelers in de weg zitten doordat niet alle schoten degelijk registreren. Nintendo richt zich met Splatoon 2 ook op de eSports. Missende schoten zijn dan onacceptabel en kunnen wellicht de potentie van het spel als eSport om zeep helpen.Wel moet erop gelet worden dat deze data van de Splatoon 2 Global Testfire komt. Of het eindproduct dezelfde resultaten boekt zal de toekomst uitwijzen. Splatoon 2 komt deze zomer op nog onbepaalde datum uit voor de Nintendo Switch.