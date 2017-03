Spring Sale van start gegaan op GOG; tot 90 procent korting

Ondergetekende krijgt weer last van hooikoorts en dat kan maar n ding betekenen: de lente komt eraan! Daar hoort uiteraard een game-uitverkoop bij en GOG voorziet in die ongeschreven noodzaak met zijn Spring Sale.Tot en met 12 maart kunnen we op GOG games met flinke korting kopen. In sommige gevallen loopt die korting zelfs op tot 90 procent! Ook zijn we het inmiddels gewend dat het onafhankelijke verkoopplatform bundels aanbiedt tijdens zijn Sales en dat is deze keer niet anders. Zo is er een Hardcore Games-bundel te krijgen, waarin games als Spelunky Hotline Miami en The Age of Decadence verwerkt zitten. Ook is er een Games for Hipsters-bundel, die verscheidene indie-games combineert. Check de site van GOG voor het volledige aanbod aan games en bundels met korting.Wat ook onveranderd blijft, is de keuzevrijheid. Wil je slechts een deel van een bundel kopen? Geen probleem, want je kunt je games gewoon selecteren, zonder in te leveren op je korting. De GOG Spring Sale loopt tot en met zondag 12 maart.