Street Fighter eindelijk op Xbox One dankzij backward compatibility

Het zit Street Fighter-fans met een Xbox One niet mee. Dankzij een deal tussen Capcom en Sony verscheen Street Fighter V exclusief op de pc en PlayStation 4, en de re-release van Ultra Street Fighter IV deed zelfs enkel Sony's console aan. Gelukkig kunnen Xbox One-bezitters dankzij backwards compatibility nu ook knokken met Ryu of Chun-Li.Street Fighter IV is sinds gisteren namelijk backwards compatible op de Xbox One. Helaas gaat het hier enkel om de originele editie, wat betekent dat bezitters van de Super-, Arcade- of Ultra-variant buiten de boot vallen.Ook Poker Smash, Madballs en Luxor 2 zijn afgelopen vrijdag toegevoegd als backwards compatible titels.