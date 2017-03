Switch Pro Controller bevat geheime boodschap

In de Pro Controller van de Nintendo Switch is een geheime boodschap te vinden. Wanneer de rechter analoge-stick omlaag wordt geduwd kan de boodschap: "thx2allgamefans" gelezen worden. De Nintendo Switch is nog maar drie dagen uit en wereldwijd ontdekken gamers grappige feitjes over de console.Eerder werd ook bekend dat de cartridges van de Nintendo Switch niet zo best smaken . Met een speciale coating zijn de cartridges opzettelijk vies gemaakt om het inslikken bij kinderen tegen te gaan.Het is momenteel lastig om aan een Nintendo Switch te komen. Ondanks de statement van Nintendo dat er genoeg Switches beschikbaar zouden zijn bij launch is het apparaat op veel plaatsen uitverkocht. De ontdekkingsreizigers die geen Switch hebben kunnen scoren moeten dus nog even geduld hebben.