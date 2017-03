The Division krijgt twee nieuwe uitbreidingen; geen nieuwe verhaalmissies

Onlangs kondigde Ubisoft een game aan rondom de Avatar-film. Aangezien deze game door dezelfde studio wordt ontwikkeld als Tom Clancy's The Division, waren fans bang dat die laatste game zijn ondersteuning zou verliezen. Echter, niets blijkt minder waar: er staan twee nieuwe uitbreidingen gepland voor The Division, die allebei gratis verkrijgbaar zullen zijn.De eerste daarvan verschijnt deze zomer en legt de nadruk op, leaderboards en allerlei cosmetische items die alleen via dete verdienen zullen zijn.Ook is er een-systeem op komst in The Division. Daarmee kunnen spelers makkelijker schakelen tussen verschillende combinaties van gear en wapens. Ten slotte voegt de eerstkomende uitbreiding een nieuw systeem toe om je "feats" vast te leggen. Daarmee verdien je beloningen voor activiteiten op de korte, middellange ťn lange termijn, dus is het vergelijkbaar met een Achievement-systeem.De tweede uitbreiding verschijnt pas eind dit jaar, dus heel veel informatie krijgen we niet van Ubisoft. WatJulian Gerighty wťl zegt, is dat ook dezezich zal richten op content en niet zozeer op verhaalmissies.

We can't really deliver story missions that will fit into the RPG aspects of the game in a simple way. So we're not going to be doing the classic main mission type of thing, but narrative content is something that we are definitely looking at.

Hoewel we dus geen nieuwe verhaalmissies hoeven te verwachten, zit de mogelijkheid er nog wťl in dat de wereld van The Division wordt uitgebreid met narratieve content.Ten slotte kondigt Ubisoft cadeaus aan voor iedereen die tussen 9 en 16 maart inlogt in The Division: die gamers krijgen 200 Premium Credits en toegang tot een speciale emote. Ook is er tussen 9 en 11 maart dubbel zoveel te verdienen op onder andere het omleggen vanHoewel het natuurlijk jammer is dat er geen verhalende content gepland staat voor The Division, zijn en blijven de aangekondigde uitbreidingen gratis voor iedereen. Voorlopig lijkt The Division dus nergens heen te gaan!