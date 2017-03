Tom en Daniel over Nintendo Switch en Horizon: Zero Dawn! (16:00) | GN RADIO LIVE

Wil je GamersNET RADIO live meemaken tijdens de opnames? Dat kan! Elke vrijdag zitten de presentatoren klaar om live onze radioshow te delen via ons GamersNET Twitch-kanaal, rechtstreeks vanaf ons gezellige GNHQ! Je wekelijkse live-portie GamersNET RADIO begint om 16:00 uur .

Nintendo Switch

Horizon: Zero Dawn

GTA Online

Middle-earth: Shadow of War

ontwikkelaarsliefde

Een nieuwe week, een nieuwe GamersNET Radio! Tom en DaniŽl bespreken de week, met onder andere de Nintendo Switch en Horizon: Zero Dawn tijdens onze uitzending! Voeg ons toe op Skype of bel in via 085 002 03 09 en roep ons op tijdens ons praat-uurtje met jullie! Volg het radio-festijn nu live op ons GamersNET Twitch-kanaal of bekijk de stream hieronder en chat live mee! Klets ook gezellig met ons mee in de livechat of laat een mail achter voor de volgende aflevering via radio@gamersnet.nl Geen ramp, de gehele uitzending is vanaf morgen terug te luisteren via deze mooie site.