Too Many Cooks | Lunchtip

Zit je op school, op het werk, in de trein of op een andere plek en ben je lekker je bammetjes aan het eten? Een heerlijk moment van rust, maar ook een moment waarop je even kijkt wat er allemaal op internet gebeurt. Met de GamersNET Lunchtip krijg je iedere werkdag een leuke tip over gaming- of geek-cultuur om je tijd mee te verdoen. Leuke filmpjes, boeiende artikelen, spannende plaatjes of gewoon totale onzin.

Eet smakelijk!

Deze Lunchtip is weer zo'n filmpje in de categorie bizar. De beste mensen van Adult Swim hebben een parodie op oude sitcoms gemaakt in de vorm van Too Many Cooks. Het filmpje laat zich moeilijk vertellen dus kijk maar snel. Wel een waarschuwing, het wordt pittig verontrustend.Heb jij een leuke tip voor ons? Stuur hem dan op naar leon@gamersnet.nl en vergeet niet je GamersNET-gebruikersnaam te vermelden. Volg GamersNET en de GN Lunchtip tevens via Twitter en Facebook , want ook daar kun je jouw tips voor ons achterlaten.