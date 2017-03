Total War: Warhammer 2 officieel onthuld; verschijnt nog dit jaar

Nadat ontwikkelaar Creative Assembly onlangs een countdown-website had gelanceerd, is de nieuwe Total War-game nu officieel onthuld. Weinig verrassend gaat het hier om Total War: Warhammer 2, die nog dit jaar in de winkels moet liggen.In het uitstekend presterende Total War: Warhammer kon je aan de slag met The Empire, Greenskins, Dwarfs en Vampire Counts en voor het vervolg heeft Creative Assembly een viertal nieuwe rassen uit de Warhammer-stal gehaald. In Warhammer 2 kan je namelijk met de Dark Elves, Skaven, High Elves en Lizardmen aan de slag.