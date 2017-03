Ubisoft zwicht voor kritiek; verhoogt Steel-beloningen in For Honor

game director

Anderhalve week geleden rekende een Reddit-gebruiker uit dat het je ruim 700 dollar of 2,5 jaar zou kosten om alle content in For Honor vrij te spelen. Dit leidde tot een stortvloed aan kritiek richting Ubisoft, die alleen nog maar heviger werd nadat de stelde dat "het nooit de bedoeling is geweest" om alle content vrij te spelen. Toen spelers vervolgens dreigden met een algehele boycot, besloot Ubisoft om een concessie te maken.Dankzij een nieuwe patch wordt de Franse uitgever vrijgeviger met Steel, het betaalmiddel in For Honor. Het aantal Steel dat wordt weggegeven als beloning is toegenomen met 25 tot 50 procent:

All matches: Steel income are increased by 25 per cent

Daily Orders: Steel income are increased by 33 per cent

Side Orders: Steel income are increased by 50 per cent

Community Orders: Steel rewards are increased from 500-1000 to 2000 Steel

de-syncs

Bovendien herintroduceert de update de geliefde River Fort map, die eerder werd verwijderd vanwege het grote aantal. Ubisoft belooft dat het High Fort ook opnieuw zal toevoegen zodra River Fort stabiel draait. Tot slot voegt de patch nieuwe Elite-outfits toe voor alle heroes.Hoewel de reacties op Ubisofts wijzigingen veelal positief zijn, blijven sommige spelers kritisch. Zij betreuren dat For Honors free-to-play-achtige progressiesysteem onveranderd is gebleven en klagen dat de servers nog steeds zeer instabiel zijn. Producent Stéphane Cardin laat in een blog-bericht weten dat Ubisoft hard werkt om de stabiliteitsproblemen te verhelpen. Cardin belooft spelers voortaan wekelijks bij te praten:

As a producer, I assure you that our devoted team is going full force to address the situation, and we will continue to be here for the long term. Our top priority right now is stabilising the game experience. Our top engineers have been working to address connectivity and matchmaking issues since launch.

De bovengenoemde update voor For Honor is nu te downloaden op alle platformen.