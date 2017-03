Up2Date: PlayStation Network - Battlefield 1, Dark Souls 3 en Kingdom Hearts

Up2Date

Speelbare Content

Een nieuwe week, een nieuwe vulling voor de PlayStation Store. Dit is devoor de PlayStation 4, PlayStation 3 en PlayStation Vita. Deze week geen PlayStation Plus-content, maar wel zijn games te koop als Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, MLB The Show 17, Anoxemia, Skyforge, Korix en We Are The Dwarves.Ook is er DLC voor titels als Battlefield 1 Call of Duty: Infinite Warfare en APB Reloaded.Tot slot, kijk verder voor 'Alleen Op PlayStation'-kortingen in de PlayStation Store . Wat gaan jullie binnenhalen?

PlayStation 4



Demo's

Mafia III



Volledige spellen

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

MLB The Show 17 (€49,99)

MLB The Show 17 MVP Edition (€54,99)

MLB The Show 17 Digital Deluxe Edition (€79,99)

Anoxemia (€7,99)

Nightmares from the Deep 2: The Siren’s Call (€9,99)

R.B.I. Baseball 17 (€23,99)

Rain World (€19,99)

Skyforge: Early Adopter Pack (€15,99)

Skyforge: Extended Early Adopter Pack – Rage of the Berserker (€54,99)

Skyforge: Ultimate Early Adopter Pack – Wrath of the Gods (€79,99)

Fatal Fury Battle Archives Vol. 2 (€14,99)

Snake Pass

The Inner World

Digerati – Indie Darling Bundle

We Are The Dwarves

APB Reloaded

The Pure Bundle

Punch Club



PlayStation VR



Volledige spellen

Fated: The Silent Oath (€9,99)

Korix (€19,99)



PlayStation Vita



Volledige spellen

Fairune (€4,99)

Extra Content - PlayStation 4