Update 1.1.1 voor Zelda: Breath of the Wild verbetert... dingen

Nintendo heeft update 1.1.1 uitgebracht voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Zoals gebruikelijk is bij een patch verbetert deze de game, al kunnen we uit de officiŽlenou niet precies opmaken wat er is verbeterd...Nintendo's officiŽlevoor update 1.1.1 luiden als volgt:

Adjustments have been made to make for a more pleasant gaming experience.

Dat je het even weet.Op NeoGAF melden enkele gebruikers dat de framerate in Korok Forest, die voorheen regelmatig inzakte, na het installeren van de update een stuk stabieler is. Of de patch nog andere verbeteringen doorvoert is vooralsnog onduidelijk.