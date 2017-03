Update Conan Exiles voegt onder andere verffunctie en nieuwe wapens toe

Conan Exiles is een paar maanden geleden verschenen in Early Access en verkoopt beter dan verwacht . Ontwikkelaar Funcom heeft aangegeven dat er nog zeven grote content-updates zullen verschijnen voordat de game officieel uitkomt. In de tussentijd verschijnen er kleinere updates, ongeveer elke twee weken. In die laatste categorie is er nu een patch verschenen.De nieuwe update voegt de mogelijkheid toe om je uitrusting te voorzien van een kleurtje. Ook worden er acht nieuwe wapens toegevoegd, zoals de bijl, knots en pijl en boog. De wapens die al aanwezig waren, zijn voorzien van nieuweom ervoor te zorgen dat de nieuwe wapens geen problemen veroorzaken met de gamebalans.Naast deze updates lanceert Funcom binnenkort zijn Exploit Hunters-programma. Dit houdt in dat je beloond wordt voor het vinden van ernstigedie spelers een oneerlijk voordeel geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de al bekendewaarbij spelers door de map heen kunnen bewegen om toegang te krijgen tot andere delen van de spelwereld, of het klonen vanvan bewusteloze spelers. Volgende week krijgen we meer informatie over het Exploit-Hunters-programma.Wat vinden jullie tot nu toe van Conan Exiles? Laat het ons weten in de reacties!