Vacature van Game Freak hint naar Pokémon-game voor de Switch

In november ging het gerucht al dat er een Pokémon-game in de maak zou zijn voor de Nintendo Switch. Aan dat gerucht wordt nu nog wat extra kracht gegeven, want Pokémon-ontwikkelaar Game Freak zoekt 3D CG-ontwikkelaars die gaan werken aan een "wereldwijd populaire RPG".De gelukkige ontwerper zal aan het werk worden gezet aan "tekenfilmachtige, vervormde monsters, karakters en itemmodellen". Uiteraard zullen ze ook verantwoordelijk zijn voor het verhelpen van bugs.

We’ll have you work on the production an RPG game that is popular on a global scale. It’s a title that just about anyone knows, a proposal that could be your future career.

Als dat niet klinkt als een Pokémon-spel, weten wij niet wat wel. Het contract van de nieuwe designer zal lopen tot mei van dit jaar. Als het dus inderdaad gaat om een Pokémon-game voor de Nintendo Switch, zou het kunnen dat we op de aankomende E3 meer horen.