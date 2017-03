Vanavond LIVE: Keer terug naar Conan Exiles met een extra stream van Tom!

Na de gezellige (en enigszins lamme) livestream van onze Tom gisteravond, keert de Brabander vanavond wederom terug op het GamersNET Twitch-kanaal! Klokslag 21:00 wil de Brabander terugkeren naar het al vrij hilarisch gebleken Conan Exiles . Ga je samen met Tom mee op avontuur?

Vriendjes worden met onze Brabo?

Tharduz

Tharduz#21932

Tom begint de livestream van vanavond rond 21:00, als gebruikelijk via het GamersNET Twitch-kanaal

In het verleden heeft Tom al eens eerder Conan Exiles op livestream getoond, met wisselende resultaten. Letterlijk. Crashende programma's, regio's vol bugs en tal van andere bizarre ongein. Onderstaande Twitch Clip is slechts een kleine greep uit de agonie van die avond.Zien we jou vanavond ook gezellig survivallen met Tom? Laat het ons weten!Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Voor een toegevoegde dosis interactie en tijdige aankondigingen over de livestream ben je welkom om @TomKauw te volgen op Twitter, alsmede uiteraard @GamersNET voor al onze updates en een vaste portie game-nieuws!