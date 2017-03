Vanavond LIVE: Tom haalt zijn stream in, maar met welke game(s) zoal?

Drukte voor de Brabander! Wegens de spreekwoordelijke fuckton aan verantwoordelijkheden kon onze Tom gisteravond helaas niet live gaan, maar hij haalt vanavond alsnog in op het GamersNET Twitch-kanaal! De vraag is echter, met welke game(s) gaat de Brabander straks de ether in?





(Gif-afbeelding niet zichtbaar? Druk hier voor je kijkplezier!)

Vriendjes worden met onze Brabo?

Tharduz

Tharduz#21932

Tom begint de livestream van vanavond rond 21:00, als gebruikelijk via het GamersNET Twitch-kanaal

Wordt het een rustig avondje Stardew Valley ? Gaan we snoeihard terugknallen in Titanfall 2 ? Of is het weer eens tijd voor falende survival in Conan Exiles ? Het kan allemaal, de keuze is aan jou!Laat van je horen met een toffe suggesties (het liefst wel uit Toms game-bibliotheek ) en wie weet spreken we elkaar dan vanavond onder het genot van jouw input!Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Voor een toegevoegde dosis interactie en tijdige aankondigingen over de livestream ben je welkom om @TomKauw te volgen op Twitter, alsmede uiteraard @GamersNET voor al onze updates en een vaste portie game-nieuws!