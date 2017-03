Vanavond LIVE: Wie doet er mee met Tom in Titanfall 2?

De hoogste tijd bleek deze ochtend dan toch aangebroken, want onze Tom heeft (eindelijk) Titanfall 2 op de kop getikt. En ja, die gaat vanavond direct LIVE uitgezonden worden op het GamersNET Twitch-kanaal. Rond de klok van 21:00 zendt onze Brabo de nieuwe shooter van Respawn uit, misschien wel bijgestaan door jou! Je gezelligheid wordt altijd gewaardeerd, in ieder geval...

Vriendjes worden met onze Brabo?

Tom begint de livestream van vanavond rond 21:00, als gebruikelijk via het GamersNET Twitch-kanaal

Uiteraard spelen we vanavond weer met behulp van de HP Omen X , die Tom nog uitgebreid aan het testen is. Dat wordt een potje high-end pompen met Titanfall 2 op pc, waarbij hopelijk wat andere GamersNET-leden de revue kunnen passeren om een potje mee te knallen.Hopelijk tot vanavond, op Twitch Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Voor een toegevoegde dosis interactie en tijdige aankondigingen over de livestream ben je welkom om @TomKauw te volgen op Twitter, alsmede uiteraard @GamersNET voor al onze updates en een vaste portie game-nieuws!