Win een spetterend Spring Sale-goodiepakket! | Prijsvraagvrijdag

Het is weer vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe Prijsvraagvrijdag! Meedoen is zoals altijd extreem makkelijk: laat een reactie achter bij dit nieuwsbericht en je maakt meteen kans op de prijs. Vaker reageren mag uiteraard, al vergroot dit niet je kansen. Reageer wel op tijd, want deelnemen kan alleen op de vrijdag!





Gisteren lanceerde Ubisoft een grootste Spring Sale in de Ubi Store . Tot en met 26 maart kun je een heleboel games tegen spotprijsjes oppikken, waaronder For Honor, The Division en Ghost Recon: Future Soldier. De Franse uitgever smijt niet alleen met kortingen, het heeft speciaal voor GamersNET-bezoekers nog een extra cadeau in petto! Alleen vandaag mogen we namelijk een episch Spring Sale-goodiepakket geven. Reageer hieronder en wie weet hoef jij voorlopig geen kleren meer te kopen!