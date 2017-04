Xur neemt dit weekend Ruin Wings en wapenbundels mee

De even geliefde als afschrikwekkende Xur maakt dit weekend zijn eerste opwachting sinds de onthulling van Destiny 2 . Wanneer je hem opzoekt in de Tower zul je enkele waardevolle items aantreffen.Naast de gebruikelijke goederen verkoopt Xur dit weekend een aantal wapenbundels. Deze bevatten een zeldzaam geweer en een ornament. Het volledige aanbod van Xur luidt dit weekend als volgt: