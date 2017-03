Zelda: Breath of the Wild crasht tijdens speedrun-recordpoging

Zelda-games zijn favoriet bij speedrunners en sinds de release is een select groepje spelers dan ook fanatiek bezig om de game zo snel mogelijk uit te spelen. Het record stond op 51 minuten en 18 seconden toen ene Venick op het punt stond om de eindcredits binnen 50 minuten te bereiken. Toen hij met het zweet op zijn voorhoofd vocht tegen de laatste eindbaas, moest hij echter met lede ogen aanzien hoe het scherm bevroor.Nadat deze crash zat er niets anders op dan het spel af te sluiten, wat betekende dat Venicks speedrun ook ten einde was kwam. Om spoilers te voorkomen hebben we de video niet ingesloten op deze pagina, maar je kunt het betreffende moment terugkijken op Twitch Inmiddels heeft Venick het overigens alweer opnieuw geprobeerd en hij is er nu wel geslaagd om het wereldrecord te verbreken. De beste man bereikte zonder crashes de eindcredits na 50 minuten en 17 seconden. Onderstaande video toont de volledige playthrough.

Het volgende of vorige nieuwsbericht: Meer nieuwsberichten over The Legend of Zelda: Breath of the Wild: