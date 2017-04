Avengers-regisseur Joss Whedon brengt Batgirl naar het witte doek

De Dark Knight schitterde de afgelopen decennia met wisselend succes in de bioscopen, terwijl zijn vrouwelijke compagnon schitterde door afwezigheid. Joss Whedon, de regisseur van The Avengers en Agents of S.H.I.E.L.D, gaat daar verandering in brengen.Whedon maakt de overstap van Marvel naar DC en zal Batgirl schrijven, regisseren en produceren. De film maakt onderdeel uit van DC's Extended Universe. Verschillende personages uit Gotham zullen hun opwachting maken, al is het momenteel nog onduidelijk of Ben Affleck zijn Batsuit zal aantrekken voor Batgirl.Het project is pas enkele maanden geleden gestart, dus het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat Barbara Gordon de bioscopen insluipt. De eerstvolgende DC-film wordt Wonder Woman, die aankomende zomer verschijnt. Vanaf november draait Justice League in de bioscopen en Aquaman volgt in december 2018.