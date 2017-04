Beleef Rick and Morty in de VR-werkelijkheid met 'Virtual Rick-ality'

Rick and Morty, welke wazige adolescent wordt niet wild van de cartoon? Het animatieschepsel van Justin Roiland en Dan Harmon al enige tijd te zien op Adult Swim werd al bejubeld als ongekendtekenfilmmateriaal, maar gaat nu nog een stapje verder. Niets minder dan een eigen virtual reality-adaptatie.In Rick and Morty: Virtual Rick-ality wordt het mogelijk om zelf in de virtuele schoenen van Morty te stappen. Met alle ongemakkelijkheid van dien. Gooi met de iconische, schiet nietszeggende ruimtekrekels aan gort, reis door interdimensionale portalen en ga op een avontuur met je psychotische en geniale grootvader Rick.Virtual Rick-ality werd ontwikkeld door Owlchemy Labs (bekend van het al aardig wazige Job Simulator), in samenwerking met Adult Swim Games en de grote koppen achter de Rick and Morty-serie. De VR-adaptatie werd exclusief ontwikkeld voor de Oculus Rift en HTC Vive. Over een port naar PlayStation VR is vooralsnog niks bekend.Heb je al een mooie VR-headset en sta je al te popelen om zelf in de wereld van Rick and Morty te stappen? Reis dan af naar Steam , alwaar de game op de kop gaat voor 27,99 euro.En vergeet niet,