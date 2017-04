Call of Duty: WWII verschijnt 3 november

Hoewel de officiŽle onthulling van Call of Duty: WWII morgen pas plaatsvindt, is de releasedatum van de game nu al bekend. Middels een gigantisch billboard onthulde Activision dat de Tweede Wereldoorlog-shooter vanaf 3 november in de winkels ligt.Ontwikkelaar Sledgehammer Games deelde een foto van het billboard via zijn eigen Twitter-account . De studio, die ons eerder Modern Warfare 3 bracht, noemt Call of Duty: WWII zijn "grootste prestatie ooit". Meer informatie wordt morgen verwacht tijdens de livestream, die om 19:00 uur van start gaat.