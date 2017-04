Capcom kondigt verhaal en nieuwe personages aan voor Marvel vs. Capcom: Infinite

Capcom heeft nieuwe informatie omtrent Marvel vs. Capcom: Infinite onthuld. De game krijgt een verhaalmodus met cutscenes en ook zijn er nieuwe personages bekend. Wederom vechten helden van zowel Marvel als Capcom samen om een groot kwaad te verslaan.In Marvel vs. Capcom: Infinite is de slechterik Ultron Sigma geobsedeerd met het infecteren van alles dat ook maar een beetje organisch is. Zowel oude als nieuwe helden slaan de armen ineen om Ultron Sigma een kopje kleiner te maken. Dat is niet alles want Capcom laat ook weten dat er zowel oude als nieuwe helden speelbaar zullen zijn:

Ultron

Hulk

Thor

Hawkeye

Rocket Raccoon

Chun-Li

Strider Hiryu

Chris Redfield

Deze strijders komen nog eens bovenop de vechtersbazen die al bekend zijn. Elk personage heeft een eigen manier van spelen en kan speciale aanvallen en vaardigheden gebruiken. Capcom zal over de komende maanden tot de release van het spel nog meer nieuwe personages en andere content onthullen. Marvel vs. Capcom: Infinite komt 19 september uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc.