China heeft de beste Overwatch-spelers; Nederland behaalt vijftiende plek

De tweede fase van het Overwatch World Cup gaat binnenkort van start. Hierbij berekent men voor elk land naar de gemiddeldevan de 100 beste spelers. De 32 landen die het hoogst scoren, mogen deelnemen aan de tweede fase van dit wereldtoernooi.Uit de lijst blijkt dat de beste Overwatch-spelers in China te vinden zijn; daar bedraagt de gemiddelde4550. Nederland staat op de vijftiende plaatst met 4147 punten, Belgiλ bungelt op de zevenentwintigste plek.Via de Overwatch-website kun je stemmen op de leden van het Competition Committee van jouw land. Dit comitι kiest welke teams uit hun land naar het wereldtoernooi worden gestuurd. Je kunt tot 5 mei je stem uitbrengen, drie dagen later worden de Committee-leden onthuld. In de zomer vindt vervolgens de Group Stage plaats, waarna het toernooi in november wordt afgesloten met de playoffs.De volledige top 32 vind je hieronder.

1. China – 4550

2. South Korea – 4522

3. United States – 4470

4. Sweden – 4309

5. Finland – 4295

6. United Kingdom – 4293

7. Canada – 4291

8. France – 4268

9. Denmark – 4259

10. Russia – 4221

11. Germany – 4219

12. Japan – 4184

13. Australia – 4184

14. Chinese Taipei – 4162

15. Netherlands – 4147

16. Hong Kong – 4113

17. Norway – 4101

18. Poland – 4093

19. Brazil – 4071

20. Italy – 4068

21. Spain – 4051

22. Israel – 4007

23. Singapore – 4002

24. Thailand – 3999

25. Argentina – 3992

26. Turkey – 3960

27. Belgium – 3942

28. Vietnam – 3941

29. Portugal – 3930

30. New Zealand – 3922

31. Austria – 3900

32. Romania – 3861