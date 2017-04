CI Games werkt aan oplossing voor framerate- en laadtijdproblemen Sniper: Ghost Warrior 3

Het zit niet mee voor Sniper: Ghost Warrior 3. Naar aanleiding van de feedback op de open beta werd de game nogmaals uitgesteld om de game te optimaliseren en verder te polijsten. Helaas mochten zelfs de twee day-one patches en zelfs het ontbreken van de multiplayer bij de launch niet baten, want de game kampt nog steeds met de nodige problemen.Op Steam wordt onder andere geklaagd over animatieproblemen, slechte besturing, slechte optimalisatie en zelfs ontbrekende savegames. Nu komt ontwikkelaar CI Games met een statement over de plannen om deze problemen aan te pakken.Voordat er ook maar één stukje nieuwe content voor Sniper: Ghost Warrior 3 verschijnt, wil CI Games dat de game soepel draait én dat de laadtijden danig zijn verminderd. In een verslag van Eurogamer lopen die soms op tot 5 minuten, dus het is fijn om te horen dat de ontwikkelaar eraan werkt. Pas nadat de grootste problemen zijn opgelost, zal er worden gewerkt aan andere dingen, waaronder de eerdergenoemde multiplayer.De multiplayer staat gepland voor het volgende kwartaal van dit jaar en de nieuwe DLC heeft een nog vagere datum van "later dit jaar". Maar afhankelijk van hoe diepgeworteld de problemen met Sniper: Ghost Warrior 3 zijn, zou het best kunnen dat we pas volgend jaar aan de slag kunnen met de rest van de Season Pass-content.