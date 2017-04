Dark Souls 3: The Fire Fades Edition nu te koop; bevat alle Season Pass content

Het vuur van Dark Souls is voorlopig gedoofd, maar dat wil niet zeggen dat het gedaan is met de franchise. Vanaf nu kunnen gamers namelijk ook tekeer in Dark Souls 3: The Fire Fades Edition; een ultieme versie van het derde deel, inclusief alle content die de Season Pass aan het spel toevoegde.Met The Fire Fades Edition krijg je de Dark Souls 3 basis, mét daarbij de twee grote contentpakketten: Ashes of Ariandel en het recentelijk verschenen The Ringed City Afhankelijk van de verkoopplek kom je met The Fires Fades Edition een stuk goedkoper uit. Het originele spel is weliswaar vaak voor een kleine duit op de kop te tikken, maar de Season Pass blijft stevig aan de prijs. Aan de hand van deze nieuwe en ultieme versie bespaar je daarop een aantal euro's.Dark Souls 3: The Fire Fades Edition is te koop op pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game staat in de internationale winkels en webshops al klaar, nu dienen we enkel te wachten op het officiële verschijnen op de Benelux-markt.