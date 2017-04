Definitief geen Paasevenement voor Overwatch dit jaar; wel nieuwe skins in de lente

game director

Na 'Seasonal Events' in Overwatch als het Winter Wonderland en later Year of the Rooster , lag een evenement rondom Pasen in de lijn der verwachting. Het hopen op en speculeren van een dergelijke in-game actie kan echter abrupt stopgezet worden, nu blijkt dat Overwatch toch géén Paasevenement zal krijgen.Het minder heugelijke nieuws werd bekendgemaakt via het Battle.net Forum . Aldaar sprak de inmiddels legendarische die we kennen als Jeff Kaplan over het uitblijven van een Paasevenement in Overwatch. Maanden geleden sprak het ontwikkelteam al over het niet werken aan een Seasonal Event voor Valentijnsdagen en Pasen, nu blijken ze vast te houden aan dat statement van destijds.

Sorry! We don't have plans for an Easter event this year. But we wish all of you who celebrate a great holiday!

Toch hoeft dat niet te betekenen dat er helemaal niks onderweg is richting Overwatch. Eerder beloofde Kaplan op Reddit dat nieuwe Legendary Skins voor sowieso McCree en Widowmaker erg binnenkort hun intrede moeten doen in de game. Deze lente nog, aldus Kaplan. Of deze beloofde outfits gebonden zijn aan eigen evenement of een nieuwe map, is vooralsnog niet bekend.

Soon. This spring. Same with widow. You will want these.

Is het betreurenswaardig dat Overwatch niet in een Paasthema gehuld gaat dit jaar? Wij hoopte al op een aantal geinige hazenoutfits voor onze favoriete helden, maar die dromen worden voorlopig dus geen werkelijkheid. Tot dusver het hopen op de Bunny Meta...