Digital Foundry: prestatieproblemen Yooka-Laylee vallen wel mee

Er heerst wat controverse rondom Yooka-Laylee, met in het bijzonder de console-versies van de game. Digital Foundry kon het dan ook niet laten om de game onder de loep te nemen. Volgens deze experts viel het voor hen allemaal wel mee, maar ze sluiten niet uit dat anderen wl problemen ervaren, voornamelijk op de Xbox One. Dit geldt ook voor de versie van de game vrdat de meest recente patch uitkwam.Digital Foundry heeft ongeveer veertig minuten aan gameplay-opnames aan zijn diepgaande framerate-analyse onderworpen en vond slechts n moment waarop de game onder de 30 fps zakte. Echter, de Xbox One is berucht om het feit dat de prestaties van games fluctueren per speelsessie, met name als de gebruiker de slaapstand vaak gebruikt. Dit zou kunnen verklaren waarom anderen wl prestatieproblemen ondervinden in Yooka-Laylee.Dat de game op zowel PlayStation 4 als Xbox One k niet boven de 30 fps uitkomt, is te wijten aan de grafische kwaliteit: ontwikkelaar Playtonic is duidelijk gegaan voor kwaliteit boven kwantiteit in de graphics. De resolutie is op beide consoles een steevaste 1080p en de Xbox One is nt wat zwakker qua grafische hardware. Visueel wordt dit echter alleen zichtbaar als de camera in aanraking komt met, zoals bijvoorbeeld vuur. Deze scnes komen gelukkig maar weinig voor in Yooka-Laylee, dus over het algemeen presteren beide versies identiek. De algehele ervaring is op beide consoles bevredigend, aldus Digital Foundry.Momenteel biedt Yooka-Laylee geen ondersteuning voor de PlayStation 4 Pro en ook de Boost Mode biedt geen hogere framerates. Wellicht dat dit in de toekomst nog verandert, maar Playtonic heeft daarover nog niets gezegd.Wat betreft de pc-optimalisatie is Digital Foundry erg positief. Je hoeft niet de meest moderne videokaart te hebben om de game op 60 fps en 1080p te draaien. Wel bevat de pc-versie van Yooka-Laylee een wat magere verzameling aan grafische opties. Als je dus tegen beperkingen in de framerate aanloopt, moet je dus al snel je resolutie zlf aanpassen. Desalniettemin zegt Digital Foundry dat Yooka-Laylee een meer bevredigende ervaring biedt op 60 fps dan op 30 fps.Ten slotte speculeert de tech-analist over de Switch-versie van Yooka-Laylee. De game is gebaseerd op de Unity, net als enkele andere games die al voor de Switch zijn verschenen, zoals I Am Setsuna. Hoewel Yooka-Laylee grafisch gezien van een hogere klasse is, ziet Digital Foundry de toekomst zonnig in voor de Switch-port. Uiteraard zal ook die versie worden onderworpen aan de analyse.