Dit is de grootste PlayStation 4-controller ter wereld

Sommige bedrijven richten hun kantoor in met plantjes en posters, andere pakken wat grootser aan. Neem bijvoorbeeld Sony Interactive Entertainment, dat voor zijn gebouw in Tokio een gigantische DualShock 4-controller liet bouwen.Alle knoppen op de controller werken, evenals de triggers. De analoge sticks kunnen wel bewogen worden, maar functioneren helaas niet. De DualShock 4 is aangesloten op een PlayStation 4 en de website Gigazine mocht hem onlangs uitproberen. Meer foto's vind je op hun website.Onderstaande video toont hoe een Gigazine-redacteur de controller gebruikt om Parappa The Rapper te spelen.