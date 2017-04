Eerste gameplay Battalion 1944 online verschenen

Met dank aan Endangerd voor de tip!





Begin dit jaar sleepte ontwikkelaar Bulkhead Interactive bijna 375.000 euro binnen via Kickstarter voor zijn WO2-shooter Battalion 1944. In onze Fast Forward schreven wij over deze veelbelovende titel, die door sommigen wordt gezien als de geestelijk opvolger van Call of Duty 2.Of dat terecht is, kun je nu zelf beoordelen. De eerste gameplay van Battalion 1944 is namelijk online gepubliceerd. YouTuber Westie mocht met het spel aan de slag en deelde ruim tien minuten aan kersverse beelden. Check de video hieronder!