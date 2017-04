Fallout 4 cosplayer wordt aangezien voor terrorist

Als je maandenlang hebt gewerkt aan een cosplay-kostuum, wil je dat natuurlijk tonen aan de wereld. Voor een cosplayer in Canada pakte dat echter niet zo goed uit. Afgelopen dinsdag trok hij zijn Fallout-kostuum aan en wandelde hij met een New California Republic-vlag een winkel in. Omdat er allemaal draden uit zijn kostuum hingen, dachten omstanders dat de man een bom bij zich had. In paniek belden ze de politie.Met acht man sterk racete de politie vervolgens naar de winkel toe. Eenmaal aangekomen trokken ze hun wapens en behandelden ze de situatie als een mogelijk terroristische aanslag. Hoofdagent Shawn Graham vertelt:

He was observed going into a business, so the RCMP members were able to safely remove the staff members from the business.

Wat de politie en omstanders aanzagen voor een bom, bleek uiteindelijk een aantal zilver geverfde Pringles-bussen te zijn. Gelukkig kreeg de cosplayer de kans om zich over te geven en hoewel hij wel werd afgevuurd naar het bureau, kwam hij uiteindelijk zonder aanklacht vrij. Graham legt uit:

We have to believe everything is real until proven otherwise. In the end you’ve got a good feeling after going, "OK, there wasn’t a bomb, there was no intent to do anything criminal, it's just someone with their costume."

De man is teruggekeerd naar zijn vault en sindsdien is er niets meer van hem vernomen.