Firmware-versie 4.55 voor PlayStation 4 verbetert... iets

April lijkt de maand van de vagete worden. Eerder deze maand verscheen update 1.1.1 voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild, die in de korte woorden van Nintendo "de speelervaring prettiger maakt". Nu bewijst Sony dat het dit concept ook aardig in de vingers heeft. Dit is namelijk devoor firmware-versie 4.55 voor de PlayStation 4:

This system software update improves the quality of the system performance

Goed verhaal, lekker kort ook, toch?De update is echter ruim 320 MB groot, wat erop wijst dat er in ieder geval enigszins substantiŽle veranderingen moeten zijn. Laten we de hoop vooral niet opgeven: ook de Boost Mode van de PlayStation 4 Pro, een onderdeel van firmware-versie 4.50, werd destijds stilgehouden . Wellicht heeft Sony deze keer opnieuw features verstopt in de nieuwe firmware-update.Of misschien verbetert versie 4.55 inderdaad alleen maar de "kwaliteit van de systeemprestaties", wat dat moge betekenen.