Auteur : Tom Kauwenberg zaterdag 22 april 2017 om 15:46:57 GamersNET zoekt vers bloed! Wie komt onze redactie versterken?

Ben jij een gamer met passie voor het vak? Informeer en duidt je graag je medemens over de game-wereld? Wil je graag wat ervaring opdoen aan de andere kant van onze mooie industrie? Dan zoekt GamersNET jou!



Het is weer zover: GamersNET smacht naar vers bloed op de redactie. Nieuwe gezichten die ons bijstaan bakken met



Denk jij je mannetje (of vrouwtje) te staan als quasi-journalist omtrent gaming? Geef je dan vooral op en stuur een sollicitatie in! Onderstaande informatie helpt je een beeld geven van wat we zoal hopen te zien:



Wie zoeken we?

Enthousiaste gamers die eropuit zijn om op vaste basis nieuws te schrijven en producten te recenseren. Heb je doorgaans een uitgesproken mening en een voorliefde om die pakkend te verwoorden, dan ben je zeker welkom bij ons op de redactie.



Wat vraagt GamersNET van je?

Een zekere vorm van vaste productie. GamersNET draait grotendeels om het plaatsen van game-nieuws en trailers, bijgestaan door onze vaste videoverschijningen. We zoeken daarom ook mensen die met regelmaat helpen onze site afgeladen te houden.



Dat kan middels het plaatsen van allerhande nieuwtjes, maar ook door bijvoorbeeld eigen video-formats aan te leveren. Zolang jouw input gewaardeerd wordt door de bezoekers, ben je in onze ogen goed bezig.



Wat krijg je ervoor terug?

Inzet wordt beloond! Door eigen producties te plaatsen, vul je niet alleen onze mooie website, maar groeit ook de mogelijkheid om je als redactielid te vestigen. Redacteuren die kort (en krachtig) op het nieuws zitten, krijgen sneller de kans om op perstrip te mogen naar exclusieve evenement of hun favoriete games (vroegtijdig) thuisgestuurd te krijgen. En ja, negen van de tien keer mag je alle toegestuurde spellen of randapparatuur gewoon houden.



Naast de gratis giften en tripjes blijft de functie van redacteur vooralsnog niet betaald. Doorgroeimogelijkheden bestaan, maar voor het afleveren van nieuws, recensies en een optionele video staat geen financiŽle beloning garant.



Hoe meld ik me aan?

Zeer simpel: stuur je sollicitatie naar tom@gamersnet.nl, leon@gamersnet.nl of peter@gamersnet.nl en vertel ons wie je bent en waarom je geschikt zou zijn voor de redactie! Wat wil jij voor GamersNET betekenen en hoe zou je dat zoal willen doen?



Anders nog iets?

Vergeet niet te tonen wat je in huis hebt als potentieel crewlid! Mocht je ervaring hebben met het schrijven van artikelen of produceren van video's, lever dan ook vooral een voorbeeld daarvan aan. Aan de hand van bijvoorbeeld een proefreview of showcase-video, vergroot je je kansen van je sollicitatie immens.

Mocht dat allemaal als muziek in de oren klinken, dan zien we jouw sollicitatie uiteraard met smacht tegemoet. Zet je beste beentje voor en wie weet mag jij jezelf straks tot de gezellige crew van GamersNET rekenen!



Aan alle sollicitanten : veel plezier en succes toegewenst met je inzending! De komende paar weken krijgt eenieder de kans zijn aanmelding in te sturen richting bovenstaande emailadressen.



GN "Die Hard"



745 posts GN "Die Hard"745 posts Balen heb echt net een baan als communicatiemedewerker Gepost door iDraxo op zaterdag 22 april, 2017 om 16:15:28

GN "Die Hard"



532 posts GN "Die Hard"532 posts WAHJO IM IN ! :3 dit gaat me leven veranderen Kappa Gepost door Tom op zaterdag 22 april, 2017 om 16:34:54

Eindredacteur



11847 posts Eindredacteur11847 posts @MisterMDW: Het is natuurlijk ook absoluut geen fulltime baan. Het gros van onze redactie doet de werkzaamheden voor GamersNET naast een baan en/of studie. Het blijft hier immers om een kleine vrijwilligersfunctie gaan, zij het met benefits.