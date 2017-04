Games with Gold van mei 2017 bekend

Microsoft heeft de Games with Gold van de komende maand onthuld. Xbox One-bezitters kunnen vanaf 1 mei heerlijk platformen met de Director's Cut van Giana Sisters: Twisted Dreams . Twee weken later voegt ook Lara Croft and the Temple of Osiris zich bij het assortiment.Voor Xbox 360-bezitters belooft mei een Star Wars-maand te worden, want zowel The Force Unleashed II als de klassieker LEGO Star Wars: The Complete Saga zijn volgende maand kosteloos te downloaden dankzij het Games with Gold-programma. Tegelijkertijd verdwijnen de gratis games van april , waaronder Ryse en Darksiders, de komende tijd uit het assortiment. Wil je die nog downloaden, dan is het dus verstandig om dat snel te doen.