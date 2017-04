Geen grootschalige E3-persconferentie van Nintendo in 2017

De afgelopen jaren heeft Nintendo, in tegenstelling tot concurrenten Microsoft en Sony, geen grootschalige E3-persconferentie gegeven. Dit jaar vormt daarop geen uitzondering, zo blijkt uit het nieuwe jaarrapport van het bedrijf.Het rapport stelt tegelijkertijd dat Nintendo Amerika "op een later tijdstip" meer informatie zal onthullen over zijn E3-plannen. De kans lijkt dus groot dat we wel een Nintendo Treehouse- of Direct-livestream kunnen verwachten.Tevens onthulde Nintendo enkele interessante cijfers in zijn jaarrapport. Zo is 1-2 Switch inmiddels bijna een miljoen keer verkocht en Super Bomberman R heeft de 500.000 exemplaren gepasseerd. "Underdog" Snipperclips is al meer dan 350.000 maal gedownload.Gisteren onthulde Nintendo de New 2SD XL . Ook toonde het bedrijf drie nieuwe games, waaronder "Hey! Pikmin". Hierover wordt tijdens de E3 meer informatie verwacht.