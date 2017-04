Genji en Hanamura uit Overwatch treden toe tot Heroes of the Storm

Nadat onder meer Tracer, Zarya en Lució de Nexus van Heroes of the Storm instapte, blijkt het nog niet gedaan met de Overwatch-vertegenwoordiging in Blizzards eigen MOBA. Ook het futuristische Japanse Hanamura komt als Battleground naar de game, alsmede de lokale ninja-held Genji.Hanamura is niet zo maar een willekeurige multiplayer map voor Heroes. Integendeel, voor het eerst wordt er in de MOBA gewerkt met Payloads die over de map gesjouwd moeten worden. Door deze zwevende wagens zo snel mogelijk naar hun bestemming te brengen, kunnen raketten worden afgevuurd op de Core van de tegenpartij. Vernietig je ondertussen basissen, dan tellen de klappen van de eerstvolgende Payload dubbel.Naast het scoren van Payloads kunnen teams op Hanamura ook verschillende zijopdrachten voltooien. Door Mercenaries te verslaan kan bijvoorbeeld een Overwatch-trouwe turret verdiend worden, die zelfs óp de Payload te plempen is. Erg handig voor je konvooi, maar tegelijkertijd een mooie ode aan het bronmateriaal.Net als de voorgaande Overwatch-helden in 'HotS' geldt voor Genji eenzelfde omzetting van zijn skillset. Spelers van de shooter zullen een boel abilities herkennen, alsmede een aantal kleine nieuwigheden vinden. Zo is Genji's iconische Dragonblade natuurlijk een Heroic vaardigheid, maar kan er ook gekozen worden voor een meer directe vorm van impact, namelijk X-Strike.Zowel Genji als Hanamura zijn nu te spelen op de(PTR) van Heroes of the Storm. Deze nieuwe update vormt de eerste grote toevoeging aan het rigoureus veranderde Heroes of the Storm 2.0 , waarvan GamersNET al eerder uitgebreid verslag deed.Meer weten over Genji, Hanamura of andere vernieuwingen in Heroes of the Storm? Klik dan gerust door naar Blizzards officiële blogpost en beta notes