Geruchten rondom Alien: Isolation 2 lijken onjuist te zijn

Hoewel Alien: Isolation niet het commerciŽle succes was waarop uitgever SEGA gehoopt had, kan de horror-game wel degelijk op een flinke schare fans rekenen. De eerder deze week verschenen geruchten dat ontwikkelaar Creative Assembly bezig is met Alien: Isolation 2 wist bij menig Alien-fan dan ook een sprankje hoop te creŽren. Deze hoop wordt nu echter weer volledig de grond ingeboord, want het heeft er alle schijn naar dat Alien: Isolation 2 niet in de maak is.Hoewel het team dat verantwoordelijk is voor Halo Wars 2 wel bezig is met een nieuw project, zou het volgens bronnen van het Britse Eurogamer niet gaan om een Alien-titel. De komst van een Alien: Isolation 2 vanuit Creative Assembly wordt daarnaast nog eens wat onwaarschijnlijker doordat het merendeel van de ontwikkelaars die aan Alien: Isolation hebben meegewerkt niet langer werkzaam zijn bij Creative Assembly.